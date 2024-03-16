كيم يقود مع ابنته تدريبات القوات الجوية

قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ابنته تدريبات القوات المحمولة جوا التابعة للجيش الكوري الشمالي.

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ورافق كيم جونغ أون في التدريبات سكرتير اللجنة المركزية للحزب الحاكم بارك جونغ تشون، بالإضافة إلى قادة الجيش الشعبي الكوري، بمن فيهم وزير الدفاع كانغ سون نام ورئيس أركان الجيش لي يونغ جيل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: "تهدف التدريبات إلى التحقق من استعداد المظليين للتعبئة وفقا لأي خطة طارئة في زمن الحرب، لتقييم مهاراتهم العملية في إجراء العمليات القتالية المختلفة".

تظهر الصور كيم مع ابنته في مركز المراقبة، حيث تلقى تقريرا عن خطة التدريبات للقوات المحمولة جوا.

خلال التدريبات نفذ الجنود إنزال برمائي في موقع العدو الافتراضي.

وقال كيم: "إن الجنود مستعدين بشكل واضح، ليس فقط أيديولوجيا وسياسيا، ولكن أيضا عسكريا وتقنيا وجسديا".

وأشار كيم جونغ أون إلى أن العامل الرئيسي في نجاح التدريبات هو المؤهلات العالية للأفراد المسؤولين عنها وأمر بمزيد من بتنفيذ تدريبات عسكرية المكثفة من أجل تعزيز القدرة القتالية بشكل شامل للجيش.

المصدر: نوفوستي