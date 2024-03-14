الناطق باسم أنصار الله الحوثية: على شركات الشحن أخذ الإعلان بشأن الإبحار تجاه الرجاء الصالح بجدية

دعا الناطق باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام شركات الشحن الدولية إلى أن أخذ التصعيد في المحيط الهندي بجدية، مؤكدا أن أي سفينة مرتبطة بإسرائيل هي عرضة للصواريخ اليمنية.

وقال في منشور على حسابه في منصة "إكس": "أمام تمادي العدوان على غزة نؤكد أن اليمن اتجه نحو التصعيد بمطاردة السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي ومنعها من الإبحار باتجاه الرجاء الصالح".

وأضاف: "على شركات الشحن الدولية المرتبطة بإسرائيل أن تأخذ هذا التصعيد بكل جدية، وأن تدرك أن أي سفينة لها صلة بإسرائيل فهي عرضة للصواريخ اليمنية".

وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عبد الملك الحوثي مساء اليوم الخميس، منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو رأس الرجاء الصالح، مطبقا الحصار على تل أبيب.

وتأتي هذه الخطوة في تصعيد واضح لموقف الجماعة التي أشارت مرارا إلى أنها ستصعد العمليات العسكرية وستدخل "سلاح الغواصات" في عملياتها التي تشنها على سفن تجارية بالبحر الأحمر ومياه أخرى خلال شهر رمضان دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني.

وأشار عبد الملك الحوثي إلى أن قواته استهدفت 73 سفينة وبارجة منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وأضاف: "توجهنا الجاد هو توسيع مدى عملياتنا لتصل إلى مواقع لن يتوقعها العدو أبدا"، موضحا أن "عملياتنا بلغت هذه المرة مدى غير مسبوق ووصلت 3 عمليات إلى المحيط الهندي".

المصدر: RT