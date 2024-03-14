 
مباشر

لافروف: سياسة روسيا الخارجية تقوم على مصالحها الوطنية لا الدورات الانتخابية

أخبار العالم

لافروف: سياسة روسيا الخارجية تقوم على مصالحها الوطنية لا الدورات الانتخابية
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي خطابا في اجتماع احتفالي بمناسبة الذكرى الـ90 للأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الروسية، 14 مارس 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5py

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نهج السياسة الخارجية الروسي يحمل طابعا استراتيجيا ويقوم على مصالح الدولة والشعب، لا على الدورات الانتخابية كما في الغرب "الديمقراطي".

إقرأ المزيد
لافروف: روسيا في طليعة النضال من أجل مستقبل أفضل للعالم
لافروف: روسيا في طليعة النضال من أجل مستقبل أفضل للعالم

وقال لافروف بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الأكاديمية الدبلوماسية لدى وزارة الخارجية الروسية: "نهجنا على الساحة الدولية لا يحمل طابعا انتهازيا بل هو استراتيجي وطويل الأمد. هذا ما أكده مرة أخرى الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح مؤخرا. نهجنا يقوم على المصالح الوطنية الأساسية لبلادنا وسائر شعوب روسيا، وليس على الدورات الانتخابية، كما في العديد مما يسمى بالبلدان "الديمقراطية" في الغرب".

وأضاف أن سياسة الرئيس بوتين تحظي بأكبر دعم ممكن من المواطنين، معربا عن ثقته بأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في روسيا ستؤكد ذلك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"