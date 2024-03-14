واشنطن تطالب بنما بإنزال علمها عن سفن الشحن الإيرانية

طالبت الولايات المتحدة بنما بإنزال علمها عن سفن الشحن وناقلات النفط الإيرانية التي "تسير تحت العلم البنمي للالتفاف على العقوبات الأمريكية والغربية".

إقرأ المزيد

وقال مساعد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أبرام بالي خلال زيارة إلى بنما أمس الأربعاء: "إيران والجهات المرتبطة بإيران تحاول التهرب من العقوبات. هنا في بنما. إنهم يحاولون إساءة استخدام سجل علم بنما".

وأضاف أن زيارته إلى بنما تهدف إلى "تنسيق جهودنا المشتركة مع الحكومة البنمية لضمان عدم إساءة استخدام سجل الشحن البحري في بنما وولايتها القضائية من قبل كيانات تحاول التهرب من عقوباتنا المفروضة على إيران".

وتابع أن ما لا يقل عن 6 سفن ترفع علم بنما انتهكت العقوبات الأمريكية منذ يناير الماضي.

من جانبه كتب نائب وزير الخارجية البنمي فلاديمير فرانكو على منصة "إكس" أنه التقى بالي لإجراء محادثات حول "التعاون البحري" بين البلدين.

ووفقا للبيانات الرسمية، توجد هناك 8540 سفينة مسجلة في بنما وترفع تاليا علم هذه الدولة. وتشكل هذه السفن 16% من الأسطول العالمي.

وتشتبه الولايات المتحدة في أن إيران تستخدم بعضا من هذه السفن لنقل النفط أو منتجات نفطية لتمويل جماعات موالية لها تعتبرها واشنطن إرهابية.

المصدر: أ ف ب