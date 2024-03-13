زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل إندونيسيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) بأن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة سواحل إندونيسيا في بحر مولوكا.

وبحسب مركز رصد الزلازل، وقع الزلزال مساء اليوم الأربعاء، على بعد 182 كلم جنوب شرق مدينة مانادو التي يبلغ عدد سكانها 451 ألف نسمة. بينما تقع بؤرة الزلزال على عمق 26 كلم.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

ويقع بحر مولوكا، غربي المحيط الهادئ، ضمن حدود دولة إندونيسيا وهي منطقة غنية بالشعب المرجانية، ويوجد بها العديد من مناطق الغوص.

المصدر: نوفوستي