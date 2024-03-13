قديروف يستعرض لقطات للقضاء على القوات الأوكرانية أثناء محاولتها اختراق الحدود الروسية (فيديو)

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق عملية القضاء على عناصر القوات المسلحة الأوكرانية الذين حاولوا اختراق الأراضي الروسية يوم أمس الثلاثاء.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "على محور خاركوف، يوم أمس حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية اختراق حدود الدولة، ونفذوا الهجوم باستخدام معدات عسكرية ثقيلة، وعلى الأرجح اعتقد المسلحون الأوكرانيون أن هذا سيزيد بشكل كبير من فرص نجاحهم لكن هذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاستهانة بخصمهم إلى نتيجة مأساوية".

وتحدث قديروف عن العمل الفعال للاستطلاع الجوي باستخدام المدفعية ومشغلي الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الضربات على مواقع العدو "بسرعة وبدقة بالغة".

وأضاف قديروف: "نتيجة للإجراءات المتخذة، تم القضاء على المهاجمين، وأضيفت دبابة أخرى إلى القائمة الطويلة لمعدات العدو المدمرة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الثلاثاء في بيان لها إن مجموعات إرهابية أوكرانية حاولت في حوالي الساعة الثالثة فجرا، بعد قصف مكثف لأهداف مدنية، اقتحام الأراضي الروسية على ثلاثة محاور من مناطق قرى أودنوروبوفكا ونيخوتييفكا وسبوداريوشينو.

وصد الجيش الروسي، بالتعاون مع خدمة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، جميع الهجمات ومنع حدوث أي انتهاكات للحدود.

وأشارت الوزارة إلى أن خسائر كييف في محاولة الاختراق الفاشلة بلغت 234 مسلحا، وسبع دبابات وثلاث مدرعات من طراز برادلي أمريكية الصنع وناقلتي جند مدرعتين.

المصدر:" نوفوستي"+RT