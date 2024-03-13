عريضة بآلاف التواقيع تطالب نظام كييف بمكافحة التحرش الجنسي بالنساء في القوات الأوكرانية

جمعت عريضة تطالب نظام كييف بوضع آلية لمكافحة التحرش الجنسي بالنساء في القوات الأوكرانية أكثر من 3 آلاف توقيع، بعد العشرات من حالات التحرش الجنسي ضد العسكريات.

وجاء في نص الوثيقة: "نطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة تسهيل التنفيذ السريع لآلية الرد على تقارير التحرش الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في القوات الأوكرانية".

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وأشارت إلى أن العشرات من حالات التحرش الجنسي ضد العسكريات لم يتم منعها أو معاقبتها "بسبب عدم وجود تدابير مضادة فعالة". وفي الوقت نفسه، لاحظوا وجود آليات مماثلة في جيوش الدول حول العالم.

وقد جمعت العريضة حاليا أكثر من 3 آلاف توقيع من أصل 25 ألفا مطلوبة للنظر فيها من قبل رئيس الدولة.

وكشف المركز الإعلامي العسكري التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية في نوفمبر من العام الماضي عن بيانات تفيد بأن النساء يشكلن أكثر من 7% من إجمالي عدد القوات الأوكرانية، حيث يبلغ عددهن أكثر من 60 ألف امرأة في الجيش الأوكراني.

المصدر: تاس