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زاخاروفا تعلق على تصريح الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأن هجمات أوكرانية ضد القرم

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زاخاروفا تعلق على تصريح الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأن هجمات أوكرانية ضد القرم
Sputnik Aleksandr Vilf
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بشأن مساعدة أوكرانيا في ضربات ضد شبه جزيرة القرم بالتحريض على التصعيد.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حيث قالت زاخاروفا: "من المخيف حتى أن نتخيل ما يعنيه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية عندما يتحدث عن وضع أفضل لأوكرانيا. إن مثل هذه التصريحات ليست سوى تحريض على تصعيد الصراع".

وكان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قد قال في وقت سابق إن المساعدة الأمريكية الجديدة، إذا وافق عليها الكونغرس، ستسمح لأوكرانيا باستعادة "المبادرة الهجومية"، وستوفر الفرصة لـ "ضربات اختراقية" في شبه جزيرة القرم، واتخاذ إجراءات ضد أسطول البحر الأسود الروسي.

المصدر: نوفوستي

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