أردوغان يتحدث عن "الممر الأمني" على طول حدود تركيا مع العراق وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه من خلال الممر الأمني الذي أنشأته تركيا على طول حدودها الجنوبية، فإنها ستتمكن من عرقلة وصول النيران التي من حولها إليها.

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كلام أردوغان، جاء عقب تأكيده الثلاثاء، على أن بلاده لن تسمح بإقامة "كيان إرهابي" على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف، في إشارة إلى سوريا والعراق.

وقال أمس خلال مأدبة إفطار رمضاني مع سفراء عدد من الدول في أنقرة، إنه "في ما يتعلق بهذه القضية، ننتظر من الدول الصديقة، وخاصة من حلفائنا، أن تظهر تضامنها مع تركيا على الأقل من خلال قطع الدعم المقدم للتنظيم الإرهابي الانفصالي تحت ذريعة داعش"، في إشارة للدعم الغربي ولا سيما الأمريكي لتنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" في سوريا.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل".

وكانت صحيفة "حرييت" أفادت الأسبوع الفائت بأن القوات المسلحة التركية تخطط للقيام بعملية عسكرية برية واسعة النطاق في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK.

وقال أردوغان في وقت سابق إن بلاده تخطط "لحل قضية أمن الحدود" مع العراق في الصيف. وبحسب قوله، فإن الجانب التركي يسعى أيضا إلى إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومتر في سوريا.

هذا ومن المقرر أن يزور أردوغان العراق قبل نهاية أبريل المقبل.

المصدر: الأناضول