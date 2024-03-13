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بوتين: ترامب عاتبني على دعم "جو النائم" وبايدن طلب مني عدم الترشح للانتخابات

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بوتين: ترامب عاتبني على دعم
Globallookpress
الرئيسان ترامب وبوتين خلال قمة G20 في اليابان - 28 يونيو 2019
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سؤال وجهه له نظيره السابق دونالد ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة حول ما إذا كان يريد فوز جو بايدن "النائم" في انتخابات الرئاسة آنذاك.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا" إن ترامب سأله صراحة: "هل تريد أن يفوز جو النائم؟"، واتهمه بأنه يتعاطف معه في وصوله إلى البيت الأبيض.

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ولفت بوتين إلى أن الأمر المثير للاستغراب هو أنه "حتى في السنة الأخيرة من عمله في منصب الرئيس، قام السيد ترامب، المرشح الرئاسي اليوم، بلومي ومعاتبتي على هذا الأمر تحديدا".

وأردف بوتين في المقابلة: "كان هذا منذ أكثر من 4 سنوات. أخبرني بذلك خلال إحدى المحادثات: "هل تريد أن يفوز جو النائم – المعذرة منكم، سأقول كما قال هو، هذا مجرد حديث مباشر كما ورد عندما كان ترامب رئيسا.

وتابع الرئيس الروسي: "وبعد ذلك، ما أدهشني، فقد بدأوا في اضطهاده (ترامب) لأننا دعمناه كمرشح. حسنا، هذا نوع من الهذيان المطلق".

كما كشف بوتين عن محاولة بايدن ثنيه عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والترشح للانتخابات ووصف هذه المحاولة بأنها علامة على التدخل الأمريكي في الشؤون الروسية.

وذكر الرئيس أن هذه المحاولة حدثت عندما زار بايدن العاصمة الروسية موسكو في عام 2011.

المصدر: نوفوستي

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