الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي" تقاضي شركات التأمين لعدم تعويضها عن الأضرار

رفعت الشركة التي تدير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" دعوى قضائية ضد شركات التأمين في لندن لرفضها تغطية الأضرار بعد الانفجارات، وقد تم تقديم طلب تعويض بمبلغ 400 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن وثائق المحكمة أن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد شركتي Lloyd's of London وArch للتأمين الشهر الماضي، وتطالبهما بمبلغ 400 مليون يورو.

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وأضافت: "رفعت شركة Nord Stream دعوى ضد شركات التأمين، بما في ذلك Lloyd's of London، للحصول على 400 مليون يورو لرفضها تغطية الأضرار الناجمة عن الانفجارات التي دمرت البنية التحتية للغاز التي تربط أوروبا الغربية بروسيا".

وأشارت إلى أن "التقديرات الأولية" لتكلفة أعمال إزالة المياه وتثبيت خطوط الأنابيب وأعمال الإصلاح وسداد تكاليف الغاز تتراوح بين 1.2 إلى 1.35 مليار يورو.

ويذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022.

وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالتجاهل من هذه الدول.

المصدر: نوفوستي