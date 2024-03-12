الجولان المحتل.. إصابات جديدة بداء الكلب والصحة تبدأ تحري وبائي لتحديد المخالطين

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية وجود عجل وبقرة مسعورين في مرعى "كيبوتس أورتال" في الجولان المحتل وشرعت بتحريات وبائية لتحديد أشخاص مخالطين إضافيين غير الذين أحيلوا إلى العلاج الوقائي.

وقالت الصحة في بيان: "بتحديث المعلومات بعد الإعلان يوم الخميس الماضي حول العثور على عجل وبقرة مسعورين آخرين، يجري حاليا تحري وبائي لتحديد مخالطين إضافيين غير أولئك الذين تعرضوا للحادث السابق وأحيلوا إلى العلاج الوقائي".

وأضافت الصحة: "نطلب من أي شخص كان على اتصال أو كانت حيواناته على اتصال في منطقة الحادث مع الحيوانات المصابة أو ضال، بين 21 فبراير و10 مارس، الاتصال على وجه السرعة بمكتب صحة صفد أو على أقرب مكتب صحي".

المصدر: واينت