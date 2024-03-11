الدفاع الروسية: تدمير دبابة "أبرامز" أخرى في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن خسائر أوكرانيا بلغت 810 جنود خلال آخر 24 ساعة، وأن بين المعدات العسكرية المعادية التي دمرت على محور أفدييفكا، دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع.

وأصبحت هذه رابع دبابة "أبرامز" تم تدميرها مؤخرا في معارك العملية العسكرية الخاصة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر دبابة "أبرامز" محترقة في حقل.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

صد 4 هجمات على مجور كوبيانسك، وبلغت خسائر العدو هناك نحو 30 عسكريا

على محور دونيتسك، استولت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملائمة، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 180 عسكريا

على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على الخط الأمامي، كما صدت 11 هجوما مضادا، وخسر العدو أكثر من 430 جنديا

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على محور جنوب دونيتسك تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية 140 عسكريا

على محور خيرسون، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وخسر العدو هناك نحو 30 جنديا

تدمير عدة مستودعات ذخيرة ميدانية، ومستودع وقود، و7 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ونقطتي انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب، إضافة إلى إصابة قوات ومعدات عسكرية للعدو في 142 منطقة

إسقاط 10 صواريخ HIMARS وتدمير 95 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية