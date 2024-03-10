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أكلوا لحم السلاحف... 9 قتلى و78 مصابا في زنجبار

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أكلوا لحم السلاحف... 9 قتلى و78 مصابا في زنجبار
Globallookpress
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أفادت السلطات في أرخبيل زنجبار التنزاني بأن ثمانية أطفال وبالغا لقوا حتفهم بسبب تناولهم لحم السلاحف البحرية في جزيرة بيمبا، بينما تم نقل 78 شخصا آخرين إلى المستشفى.

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ويعتبر لحم السلاحف البحرية طعاما شهيا لدى سكان الأرخبيل، رغم أنه يؤدي بشكل دوري إلى وفيات بسبب نوع من التسمم الغذائي.

وقال حاجي بكاري المسؤول الطبي بالمنطقة السبت إن الشخص الذي توفي هو والدة أحد الأطفال الذين توفوا في وقت سابق من الأسبوع، مضيفا أنهم أكلوا لحم السلاحف يوم الثلاثاء.

وحسب بكاري، فإن الفحوصات المخبرية أكدت أن جميع الضحايا تناولوا لحم السلاحف البحرية.

وفي نوفمبر 2021، توفي 7 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، في بيمبا بعد تناول لحم السلاحف وتم نقل 3 أشخاص آخرين إلى المستشفى.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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