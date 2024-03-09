ميغان ماركل: تعرضت لإساءات "بغيضة" عبر الإنترنت أثناء الحمل (فيديو)

قالت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري ودوقة ساسكس إنها تعرضت لإساءات "بغيضة" عبر الإنترنت خلال فترة حملها بطفليها.

وانتقدت ميغان ماركل الأجواء المسمومة والافتقار إلى الإنسانية على المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام.

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وتزوجت ميغان من هاري، الابن الثاني للملك تشارلز، عام 2018 وأنجبا طفلين هما آرتشي (4 أعوام) وليليبت (عامان).

وصرحت ميغان في فعالية خلال مهرجان "إس إكس إس دبليو" في أوستن بولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة: "الجزء الأكبر من التنمر والإساءة اللذين كنت أتعرض لهما على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت كان عندما كنت حاملا بآرتشي وليلي، أو معي رضيع".

وتابعت: "إنكم تفكرون في الأمر وتدركون حقا لماذا يكون الناس بغيضين إلى هذا الحد.. في الفضاء الرقمي وقطاعات معينة من وسائل الإعلام نسينا إنسانيتنا، ولا بد أن يتغير ذلك".

وعندما سُئلت عن كيفية تعاملها مع السمية التي لا نهاية لها والتي تستهدفها عبر الإنترنت، قالت ميغان: "إنه أمر مثير للاهتمام حقا لأنني أستطيع التفكير فيه، وأحافظ على مسافة منه الآن من أجل رفاهيتي الخاصة، ولكن الجزء الأكبر من التنمر والإساءة التي كنت أتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت كانت عندما كنت حاملا".

وأفادت ماركل بأنها وجدت أنه من المثير للقلق أن النساء "يقذفن" الكراهية لبعضهن البعض عبر الإنترنت، مضيفة: "لا أستطيع أن أفهم ذلك.. إذا كنت تقرأ شيئا فظيعا عن امرأة، فلماذا تشاركه مع أصدقائك؟".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية