البحرية الإيرانية تتزود "بـ42 إنجازا دفاعيا جديدا"

أفادت وكالة "تسنيم" بأن القوات البحرية للجيش الإيراني "تزودت بـ42 إنجازا دفاعيا جديدا"، في بندر عباس، بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي.

وحسب "تسنيم"، فقد جرى إعداد وضم 8 وحدات عائمة قتالية سطحية وتحت سطحية ووحدات طيران منها قاذفة صواريخ "نيزة" و "خدنك" وعائمتان من طراز أذرخش، وقاذفة صواريخ وكاسحة ألغام رقم 704 وبرمائية رقم 07 في هذا الضم.

وأزاح الجيش الإيراني الستار عن معدات المدمرة "سهند"، والتي شملت طائرة بدون طيار 305 وطائرة "سنجر" المسيرة، وترقية الطائرة بدون طيار "باور 5" ، بالإضافة إلى 14 إنجازا جديدا في مجال أسلحة الحرب البحرية، مثل تجهيز المدمرة "سهند" بأول منظومة "صياد 3" متوسطة المدى للدفاع الجوي ومنظومة الدفاع الجوي والدفاع النقطوي "كمند" لاسو، وزيادة منصات إطلاق صواريخ كروز لمدمرة "ألبرز"، وتجهيز برمائية 104 بنظام صواريخ كروز، وإنتاج كميات كبيرة من صاروخ كروز للهجوم الأرضي، وطوربيد "الفجر مد 2" وطوربيد كهربائي، وإنتاج 3 أصناف من الألغام الأرضية الذكية وقذائف المدفعية المحلية من عيار 76 البحري ذات القوة الانفجارية العالية، والكشف عن الموقع الإلكتروني لتكنولوجيا الهاتف المحمول للصاروخ الاستراتيجي "طلائية" وتصميم وإنتاج بطاريات الطوربيدات الكهربائية والأسلحة تحت السطحية.

وتمت إزاحة الستار والاستفادة من 16 إنجازا في مجال الأنظمة القتالية وأجهزة الاستشعار البحرية والرقابة الاستخباراتية والحصانة للمعدات الدفاعية، مثل رادار "درياربان" البحري المحلي، ورادار "دريادار" التكتيكي على ارتفاعات منخفضة مع مرونة عالية في الحرب الإلكترونية، نظام شامل للتحكم في الحرائق للغواصات، سونار فئة 300 للمدمرة "البرز"، وسونار فئة 400 لغواصات فئة "طارق"، ونظام هاتف تحت الماء، وسفن تحت السطح، وطاولة مناورة نظام الغواصات طراز "طارق"، ومعدات توليد الأوكسجين في السفن تحت السطح، وسونار غواص، ونظام رادار للتشويش والخداع "سراج 12"، ونظام رادار كشف وتحديد هوية ورصد "مرصد 5"، ونظام هجوم وتشويش قوي من أنظمة ملاحية "صياد 4"، ورادار لكشف الطائرات الصغيرة، ونظام التنصت الساحلي "كيان" وتعطيل الاتصالات، ونظام التنصت لاعتراض وتحديد إشارات الأهداف البحرية والجوية، واستعادة أنظمة الدفع للوحدات القتالية العائمة.

المصدر: "تسنيم"