الكويت والإمارات تؤكدان السيادة الإماراتية على "الجزر الثلاث"

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، خلال لقائهما اليوم الأربعاء على موقفهما الراسخ تجاه جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتبعيتها للإمارات.

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وجاء في بيان إماراتي كويتي مشترك: "نؤكد موقفنا الثابت بشأن "الاحتلال الإيراني" للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، وعلى التأييد والدعم لحق أبو ظبي في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار هذا الاحتلال".

وشدد البيان على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادتها.

وتطرق الجانبان إلى مسألة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدين على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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وفيما يخص الأزمات الإقليمية، أكد الجانبان على دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.

المصدر: القبس