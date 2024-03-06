إسرائيل.. الموافقة على بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية

أعلن في الحكومة الإسرائيلية أن هيئة التخطيط منحت تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية القريبة من القدس.

ومن المقرر بناء المنازل في مستوطنتي معاليه أدوميم وإفرات والمستوطنة الأصغر في كيدار، بحسب تصريحات قادة المستوطنة والوزيرين بتسلئيل سموتريش وأوريت ستروك.

ولا تقدم البيانات تفصيلا لكل مستوطنة عن عدد الوحدات الجديدة التي قدمتها لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية التي تشرف على التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية.

ولم يجتمع المجلس، الذي يرأسه سموتريتش، منذ شهر يونيو بسبب الحرب في غزة، بحسب التقارير.

وكان قادة المستوطنات قد ضغطوا من أجل عقدها من أجل البدء في الموافقات على بناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس" إنه تمت الموافقة على 18515 منزلا في الضفة الغربية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، مضيفا: "يحاول الأعداء إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذه الأرض".

ממשיכים לבנות את הארץ!

18,515 אישורים השנה ביהודה ושומרון.



לצד אישורי הבניה אנו משקיעים השקעה עצומה בפיתוח תשתיות תחבורה, תעסוקה ואיכות חיים.



האויבים מנסים לפגוע ולהחליש אבל אנחנו נמשיך לבנות ולהיבנות בארץ הזו. pic.twitter.com/ccPLhr0e2e — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 6, 2024

وينظر جزء كبير من المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين المحتمل والذي يتصور إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"