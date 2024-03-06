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إسرائيل.. الموافقة على بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية

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إسرائيل.. الموافقة على بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية
Gettyimages.ru
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أعلن في الحكومة الإسرائيلية أن هيئة التخطيط منحت تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية القريبة من القدس.

ومن المقرر بناء المنازل في مستوطنتي معاليه أدوميم وإفرات والمستوطنة الأصغر في كيدار، بحسب تصريحات قادة المستوطنة والوزيرين بتسلئيل سموتريش وأوريت ستروك.

ولا تقدم البيانات تفصيلا لكل مستوطنة عن عدد الوحدات الجديدة التي قدمتها لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية التي تشرف على التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية.

ولم يجتمع المجلس، الذي يرأسه سموتريتش، منذ شهر يونيو بسبب الحرب في غزة، بحسب التقارير.

وكان قادة المستوطنات قد ضغطوا من أجل عقدها من أجل البدء في الموافقات على بناء منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس" إنه تمت الموافقة على 18515 منزلا في الضفة الغربية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، مضيفا: "يحاول الأعداء إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذه الأرض".

وينظر جزء كبير من المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين المحتمل والذي يتصور إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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