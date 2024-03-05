بوشيلين في حديث حصري لـ RT: التحضيرات للانتخابات الرئاسية تجري بسلاسة ودونباس لن تتخاذل

علق رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في حديث لـ RT على أول انتخابات رئاسية تجري في الجمهورية بعد انضمامها إلى روسيا الاتحادية، والاستعدادات الاستثنائية التي اتخذتها.

إقرأ المزيد

وقال بوشيلين في حديثه لمراسلنا سرجون هداية: "إنه لأمر مثير للغاية بالنسبة لنا المشاركة في أول انتخابات في بلدنا روسيا لاختيار رئيسنا".

وأضاف: "فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لهذه الانتخابات فإن دونباس لن تتقاعس ولن تخذل روسيا".

وأشار بوشيلين إلى أن الانتخابات الرئاسية في المناطق التي تتعرض للضرب والقصف الأوكراني المتواصل والمناطق التي يصعب الوصول إليها بدأت في الـ 25 من فبراير الماضي.

وتابع: "لا تختلف أنشطتنا التحضيرية في دونباس بشكل كبير عن تلك المتبعة في المناطق الروسية الأخرى، باستثناء بعض الإجراءات الأمنية التي يتوجب علينا إيلاؤها اهتماما خاصا بسبب الظروف المرتبطة بالهجمات الأوكرانية المتواصلة والعملية العسكرية الخاصة".

ولفت إلى أن تنظيم الانتخابات ليس غريبا على الجمهورية بالنظر إلى أن هذه ليست أول عملية تصويت تجري في دونباس فقد سبقها التصويت على الانضمام إلى روسيا، لكنها أول انتخابات رئاسية تجريها الجمهورية.

وأكد أن جميع الإجراءات تحت السيطرة وتجري بسلاسة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.

المصدر: RT