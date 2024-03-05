بيانات: زيادة 167% بنسبة المهاجرين المخالفين في الولايات المتحدة

كشفت بيانات حكومية أمريكية أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المهاجرين المخالفين في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين بحلول نهاية سبتمبر في زيادة نسبتها 167٪ على مدى خمس سنوات.

في نهاية السنة المالية 2023 في 30 سبتمبر، تم إدراج أكثر من 6 ملايين من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ما يعرف "بقائمة القضايا غير المحتجزة"، وهي قائمة محكمة تتكون من قضايا تتعلق بغير المواطنين الذين تم إطلاق سراحهم مؤقتا من حجز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE.

وتتوقع إدارة الرئيس جو بايدن أن يرتفع هذا العدد إلى 8 ملايين بحلول الأول من أكتوبر، وفقا لوثائق وزارة الأمن الداخلي المرسلة إلى الكونغرس والتي حصل عليها موقع "أكسيوس".

وحسب البيانات فإن ربع المهاجرين العالقين في حالة من عدم اليقين، ما يقدر بنحو مليوني شخص، هم أولئك الذين قرر القاضي بالفعل ترحيلهم، بالإضافة إلى المشتبه بهم الذين يواجهون تهما جنائية.

ونظرا للطريقة التي يعمل بها نظام الهجرة، فإنه حتى بعد أن يصدر القاضي حكما بوجوب ترحيل المهاجر، فإنه يستطيع الاستئناف والطعن في أمر الترحيل. وفي هذه الأثناء يتم تعليق عملية الترحيل.

وفي العام المالي 2023 وحده، عبر أكثر من 600 ألف شخص الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة دون أن يتم القبض عليهم، حسبما أكد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في أكتوبر.

بين 1 و31 ديسمبر، حاول أكثر من 302 ألف مهاجر دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، حسبما قالت مصادر الجمارك ودوريات الحدود لشبكة "فوكس نيوز".

وفي فبراير، عبر ما يقرب من 190 ألف شخص الحدود الجنوبية، وهو ارتفاع قدره 30 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أفاد موقع "نيوز نيشن" نقلا عن مصادر وزارة الأمن الداخلي.

المصدر: "نيويورك بوست"