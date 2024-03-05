"بلومبرغ": "الناتو" مدهوش بضعف كفاءة الضباط الألمان الذين بحثوا ضرب القرم

نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر في حلف "الناتو" دهشتهم للمستوى المهني المتدني للضباط الألمان الكبار الذين بحثوا ضرب جسر القرم في حديث كشفت عنه روسيا مؤخرا.

وأضافت أن أحد المسؤولين في الحلف وصف الإجراءات الأمنية المتساهلة التي اتخذها الضباط المذكورون بأنها "غير مهنية"، وقال إن مثل هذا السلوك "قد يكون متوقعا من أشخاص لم يتلقوا تدريبا أمنيا قط، وليسوا من المسؤولين العسكريين".

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ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤول آخر في التحالف أن مثل هذا الإغفال من برلين "لا يفاجئه".

وظهر التسجيل الذي تبلغ مدته 38 دقيقة للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي ونشرته RT، وأكدت الحكومة الألمانية صحته.

ويبحث فيه 4 من كبار ضباط الجيش الألماني بينهم قائد القوات الجوية إنغو غيرهارتس، والعميد فرانك غراف سبل تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الألمانية، وكيفية استخدامها لمهاجمة جسر القرم ومخازن الأسلحة والمواقع العسكرية الروسية "وبقاء ألمانيا بعيدة عن الشبهة".

المصدر: "بلومبرغ"