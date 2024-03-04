"إنهم بلهاء سياسيون".. مدفيديف يدعو لطرد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى موسكو

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الاثنين إلى طرد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى موسكو وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية لرفضهم التقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكتب مدفيديف على حسابه في منصة "إكس": "رفض سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى روسيا الاجتماع بوزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف)، ويُزعم أن هذا جاء بعد إسداء بروكسل بعض النصائح لهم".

وأضاف: "هذا يتعارض تماما مع فكرة وجود البعثات الدبلوماسية وتعيين السفراء.. في الواقع، يجب طرد كل هؤلاء السفراء من روسيا، ويجب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية".

واختتم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قائلا: "هؤلاء ليسوا سفراء، بل بلهاء سياسيون لا يفهمون مهامهم الحقيقية"، مضيفا عبارة باللغة اللاتينية: "أوروبا ماتت. المجد للحكام" (Europa mortua est. Gloria magistratus).

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إنه دعا سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع لتقديم توضيحات قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنهم رفضوا الحضور قبل يومين من موعد الاجتماع.

المصدر: RT