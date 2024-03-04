مفوض أوروبي: زيلينسكي أخطأ في اعتقاده بأن جميع القذائف الأوروبية ستكون مجانية

أعلن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أخطأ عندما قال إن أوروبا منحت بلاده ثلث القذائف الموعودة، مؤكدا أن على كييف شراء جزء منها.

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وقال بريتون في بث إذاعة Franceinfo اليوم الاثنين إن تصريح زيلينسكي "بهذا الشأن ليس واقعا"، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني كان "يتحدث عن عملية النقل المجاني".

وأوضح أنه توجد هناك 3 أساليب لإمدادات السلاح، يقضي أحدها بنقل القذائف مجانا، مؤكدا أنه تم في إطار هذه المبادرة نقل 300 ألف قذيفة لكييف، ووعد بزيادة هذا العدد إلى 550 ألفا حتى نهاية مارس الجاري.

وتابع: "تبقى هناك طريقتان أخريان للإمداد، تشمل إحداها شراء أوكرانيا للقذائف مباشرة من مصانعنا حيث اشترت أكثر من 350 ألف قذيفة من أصل 900 ألف. والطريقة الثانية حددتها بعض الدول المجاورة، ولم يتم الكشف عنها".

المصدر: نوفوستي