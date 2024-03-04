طهران تعلق على البيان الخليجي حول حقل "الدرة/ آرش"

عبر متحدث الخارجية الإيرانية عن رفض بلاده لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر حقل الدرة للغاز ملكا للسعودية والكويت وحدهما، ووصفه بأنه "غير بناء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن "مثل هذا التصريح أحادي الجانب والذي لا أساس له من الصحة غير بناء".

وأكد: "تمسك إيران بإجراء محادثات دبلوماسية وفنية مع السلطات الكويتية لتحديد وضع حقل الغاز".

وأوضح كنعاني أن وجهة نظر بلاده بشأن العلاقات مع جيرانها هي "محاولة بناء أجواء إيجابية وبناءة والتأكيد على القضايا المشتركة والودية، ومن غير المقبول إثارة مثل هذه القضايا في تصريحات أحادية بأي حال من الأحوال".

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا أمس الأحد، أن حقل الدرة/ آرش" (المتنازع عليه مع إيران) يقع بأكمله بمناطق الكويت البحرية، وثرواته الطبيعية تعود للكويت والسعودية فقط.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول قضية حقل "الدرة" في جو من التعاون والتفاعل البناء، واحترام مصالح الأطراف المعنية.

ولحقل الدرة أهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته في اعتباره مخزنا منتظرا لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في العام 1960.

المصدر: swissinfo+إرنا