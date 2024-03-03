إعلام أمريكي: البنتاغون يطور مشروعا بـ 6 مليارات دولار لتطوير مسيرات قتالية تعمل بالذكاء الاصطناعي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوت الجوية الأمريكية تعمل على تطوير برنامج إنتاج نحو ألف طائرة مسيرة قتالية مزودة بالذكاء الاصطناعي.

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ووفقا للصحيفة تقدر ميزانية البرنامج بنحو 6 مليارات دولار، ويتوقع البنتاغون إنتاج ألف مسيرة بهذا المبلغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن مئات المسيرات المقاتلة المستحدثة والتي ستعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، قد تدخل الخدمة مع سلاح الجو الأمريكي في غضون السنوات الخمس المقبلة، حيث ستعمل هذه المسيرات على مرافقة وحماية الطائرات الحربية من طراز F-35 والقاذفة B-21 الجديدة، إلى جانب نقل أسلحتها الخاصة وضرب الطائرات والأهداف الأخرى على الأرض، وكذلك أداء وظائف الاستطلاع.

وبحسب الصحيفة تريد القوات الجوية الاستفادة من هذه التكنولوجيا، مما يسمح لطياري الطائرات بما في ذلك القاذفات F-35 وF-22 وB-21 بالتحكم في المسيرات الجديدة عن بعد في مهامهم من قمرة القيادة الخاصة بهم.

ويمكن لوحدات التحكم الأرضية أيضا التعامل مع ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة، في حين يمكن برمجة البعض الآخر مسبقا للطيران على شكل أسراب أو التغلب على دفاعات العدو أو إرباكها لجذب النار.

وقال مسؤولون في القوات الجوية ومطورو برامج الطيران إن تقليص الطاقم البشري في المهام الخطرة سيسمح للمسيرات بتنفيذ مناورات أكثر خطورة سيكون من المستحيل على الطيارين تحملها جسديًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركات مثل "أندوريل إندستريز" و"بوينغ" و"جنرال أتوميكس" و"لوكهيد مارتن" و"نورثروب جرومان" تتنافس فيما بينها للحصول على عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن التكلفة المرتفعة للطائرات العسكرية الحالية والتقدم في برامج الطيران دفعت القوات الجوية إلى التحول نحو جيل جديد من الطائرات المسيرة بغية تعزيز الأسطول الذي يقول قادته إنه الأصغر والأقدم منذ أن أصبح خدمة منفصلة في عام 1947.

المصدر: وول ستريت جورنال