وزيرة خارجية النمسا السابقة: انتقلت للعيش في روسيا وسأبني منزلا في الشرق الروسي

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل عن انتقالها للعيش في روسيا بشكل دائم، ونيتها بناء منزلها الخاص في الجزء الشرقي من البلاد.

وأشارت كنايسل، خلال محاضرة ألقتها في مهرجان الشباب العالمي الذي يقام في سوتشي، إلى أنها "انتقلت إلى روسيا لأنها بلد حر حقا".

وأضافت كنايسل أنها عاينت موقعا في شرق روسيا وهي ترغب في بناء منزلها الخاص هناك. ولفتت إلى أنها ليست ممن يفضلون العيش في المدن.

وقالت: أشعر بالدفء الإنساني. لقد درست اللغة الروسية، لكني لا أشعر بالثقة التامة في نفسي لأتحدث بالروسية، مضيفة أنها مرتاحة تماما للعيش في روسيا.

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وسبق أن قالت كنايسل إن الأجواء المبهجة التي شهدتها في مهرجان الشباب العالمي المقام في سوتشي تختلف جوهريا عن أجواء الخواء والعدمية السائدة في الدول الغربية.

وقالت، أن الشيء الرئيسي الذي يقلقني في أوروبا هو أن القانون والحرية بدأتا بالتلاشي.

وعبرت عن قناعتها بأن القيود الاقتصادية ليست بتلك العقبة التي لا يمكن التغلب عليها. لكن فقدان الروح والقانون والحرية من المستحيل تقبله.

وقد انطلق مهرجان الشباب العالمي في الأول من مارس، ومكان انعقاد هذا الحدث الدولي الضخم، والذي سيستمر حتى 7 مارس، هو إقليم "سيريوس الفيدرالي.

المصدر: RG