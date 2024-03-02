كانت بصحبة زوجها.. 7 شبان يغتصبون سائحة إسبانية في الهند (فيديو)

ألقت الشرطة الهندية القبض على 4 أشخاص من أصل 7 متهمين باغتصاب جماعي لسائحة إسبانية كانت في جولة على دراجة هوائية مع زوجها بمنطقة دومكا في ولاية جهارخاند شرقي الهند.

وبحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبريس": "زعمت فتاة إسبانية تبلغ من العمر 28 عاما أنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في مدينة دومكا الواقعة بإقليم جهارخاند مساء الجمعة بعد أن توقفت هي وشريكها في المنطقة طوال الليل للراحة بعد رحلة على الدراجة الهوائية. وتم القبض على أربعة من المشتبه بهم على خلفية القضية".

وقالت الفتاة، التي لديها ما يقرب من ألفي متابع على إنستغرام حيث تنشر مقتطفات من رحلاتها، في رسالة مصورة باللغة الإسبانية: "نحن في المستشفى، وحدث لنا شيء لا نتمناه لأي شخص. اغتصبني سبعة رجال، وقاموا بضربنا وسرقتنا، لم يأخذوا الكثير من الأشياء لأن كل ما أرادوه هو اغتصابي. نحن في المستشفى مع الشرطة، لقد حدث هذا الأمر الليلة في الهند".

وفي الفيديو، قال الزوجان أيضا: "لقد هاجمونا وضربونا ووضعوا سكينا على أعناقنا وقالوا إنهم سيقتلوننا.. كان هناك سبعة أشخاص".

واقعة صادمة حدثت لسائحين إسبانيين في الهند



كان السائحين يطوفان الهند بدرجاتهم البخارية في طريقهم إلى نيبال لقناتهم الاستكشافية على يوتيوب



عندما قام مجموعة رجال في قرية بمقاطعة "جهارخاند" بملاحقتهم في الليل والاعتداء على الزوج بالضرب واغتصبوا زوجته وسرقوا متعلقاتهم قبل هروبهم من… pic.twitter.com/hwup1srdwy — ترجمات (@trjmatcom) March 2, 2024

وبحسب صحيفة "ذا هندو" فإن حادثة الاغتصاب وقعت ليلة الجمعة في مدينة كورومات الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر من مدينة رانشي عاصمة ولاية جهارخاند، وقام 7 أشخاص باغتصاب الفتاة.

وكان الزوجان قد نصبا خيمة في مكان منعزل بالقرب من سوق هانسديها لأخذ قسط من الراحة قبل استئناف رحلتهما إلى نيبال. وبحسب مصدر في الشرطة، فإن سبعة أشخاص كانوا يمرون بالمنطقة هاجموا الزوجين واغتصبوا الفتاة، كما أظهرت الاختبارات التي أجريت في المستشفى.

وقال مدير شرطة دومكا، بيتامبار سينغ خيروار لوسائل الإعلام إنه بناء على المعلومات التي قدمها الزوجان الإسبانيان، تم تحديد هويات أربعة شبان متورطين في الاغتصاب وتم إلقاء القبض عليهم وقدموا أسماء الآخرين أثناء التحقيقات. كما تبحث الشرطة عن متهمين سرقوا أيضا 10 آلاف روبية من الضحايا، أي ما يعادل 110 يورو تقريبا.

يشار إلى أن معدل جرائم الاغتصاب مرتفع في الهند، رغم تعديل القوانين لردع مثل هذه الجرائم بعد حادثة اغتصاب جماعي عام 2012 في نيودلهي.

المصدر: RT