لافروف يصل إلى أنطاليا للمشاركة في منتدى دبلوماسي

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يعقد يومي 1 و2 مارس.

وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الوزير الروسي سيجري مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، ومن المتوقع أن يبحث معه الوضع في أوكرانيا ومنطقة ما وراء القوقاز والنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وتسوية الأزمة في كل من سوريا وليبيا.

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وعلى هامش المنتدى سيلتقي لافروف وزراء خارجية أذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان وملك إسواتيني.

يذكر أن المنتدى الدبلوماسي السابق عقد في أنطاليا في مارس عام 2022.

المصدر: نوفوستي