هنغاريا تريد تمويل الإجراءات الأمنية في تشاد بدلا من أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هنغاريا تريد توجيه الـ 18 مليون دولار التي قدمتها لـ"صندوق السلام" الأوروبي لتعزيز الأمن في تشاد بدلا من تمويل توريدات الأسلحة لأوكرانيا.

وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشادي، يوم الخميس: "نحن لا نساهم في توريدات الأسلحة لأوكرانيا من خلال "صندوق السلام" الأوروبي. ولذلك وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي يمكننا أن نستخدم حصتنا المالية لأغراض أخرى مهمة بالنسبة للأمن الأوروبي".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن هناك 18 مليون دولار ساهمت بها هنغاريا في الصندوق المذكور، مضيفا: "قررنا أننا سنبادر إلى استخدام تلك الـ 18 مليون دولار لتحسين الأوضاع الأمنية في تشاد، وإنشاء مؤسسة تعليمية جديدة في تشاد لإعداد ضباط الجيش وتطوير قدرات القوات المسلحة التشادية".

وأضاف: "برأينا، هذا ضروري لمواصلة تعزيز الأمن والاستقرار في تشاد".

وكان سيارتو قد أعلن في وقت سابق أن هنغاريا لن تعرقل تخصيص 5 مليارات يورو من "صندوق السلام" الأوروبي لتمويل توريدات الأسلحة لأوكرانيا في حال سماحهم لها باستخدام حصتها لتمويل إجراءات أخرى مثل محاربة الهجرة غير الشرعية وغيرها من الأمور غير المتعلقة بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي