الولايات المتحدة قلقة من التورط في حروب متزامنة مع "أعداء نوويين"

تواجه الولايات المتحدة خطر التورط في عدة صراعات متزامنة مع خصوم يملكون أسلحة نووية، وذلك بسبب تزايد التعاون بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

وقد حذر رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية (ستراتكوم)، الجنرال أنتوني كوتون من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون أمام خطر مواجهة قوتين نوويتين رئيسيتين ومنافسين استراتيجيين، هما الصين وروسيا الاتحادية.

وأشار في كلمة ألقاها أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي "نواجه أيضا تهديدا نوويا متزايدا، بسبب مواصلة كوريا الشمالية وجمهورية إيران الإسلامية توسيع برنامجيهما النوويين. كما أن خصومنا المحتملين يرفعون من مستوى التنسيق والتعاون فيما بينهم. وفي بيئة خطرة كهذه، تزداد احتمالات نشوب صراعات شبه متزامنة مع امتلاك العديد من الخصوم أسلحة نووية".

واضاف أن "المنافسة الاستراتيجية آخذة في التصاعد، بما في ذلك في المجال النووي، وهذا يتضح من الجهود التي تبذلها روسيا لتحديث قدراتها النووية، ومراكمة الصين الغامضة للأسلحة النووية".

وتابع قائلا "الاهتمام الذي يكرسه الخصوم المحتملون للأسلحة النووية إلى جانب إدخال تقنيات الصواريخ الفرط صوتية، ووسائل القصف المداري، كلها عوامل تزيد بشكل كبير من المخاطر الأمنية العالمية".

المصدر: تاس