شويغو: روسيا لديها كل الوسائل لمواجهة أي خصم أو عدو

أكد وزير الدفاع الروسي اليوم الخميس أن روسيا الاتحادية تمتلك كل الوسائل اللازمة للمجابهة والتصدي لأي خصم أو عدو يتطاول على أراضي البلاد.

وقال شويغو ردا على سؤال حول أفكار وتصريحات الغرب بشأن إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا: "روسيا لديها كل ما يلزم لمواجهة أي خصم، أي عدو يتعدى على أراضينا".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية اليوم الخميس أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة استعداد تام.

وأضاف أن "ما يقوم به الغرب يهدد الأمن الأوروبي، يجب أن يكون هناك هيكل جديد للأمن بالتساوي وغير القابل للتجزئة، ومستعدون للحوار مع جميع الأطراف" مشددا على أن "من دون روسيا قوية وآمنة لن يكون هناك أي أمن مستدام في أوروبا".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه فكرة الرئيس الفرنسي وشككت في نجاعتها، كما حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى أكبر صراع بري تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبها، انتقدت موسكو هذه الفكرة ووصفتها بأنها تسعى لإشعال فتيل صراع عالمي بين روسيا والغرب، وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن إرسال قوات "الناتو" إلى كييف سيثير صراعا مباشرا بين الحلف وروسيا ويؤدي إلى تصعيد الصراع.

المصدر: RT