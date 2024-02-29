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زاخاروفا تكشف عن أهم نقطة بالنسبة لها في كلمة الرئيس بوتين

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زاخاروفا تكشف عن أهم نقطة بالنسبة لها في كلمة الرئيس بوتين
Sputnik Aleksandr Vilf
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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كشفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أهم نقطة بالنسبة إليها في كلمة الرئيس فلاديمير أمام الجمعية الفيدرالية اليوم أن روسيا تضع أهدافا تخدم مصالحها، وتحقق هذه الأهداف.

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وكتبت على "تليغرام": "النقطة الأهم بالنسبة لي في كلمة الرئيس فلاديمير بوتين هو أننا لا ننافس الدول الأجنبية بل ننافس أنفسنا، ونحدد أهدافا تخدم مصالحنا الوطنية، ونحقق هذه الأهداف".

وأضافت: لا يمكن للنخبة إلا أن تكون ذات توجه وطني، ومستقبل البلاد في أيدي من اجتازوا اختبار 2022-2024، وساروا إلى الأمام لتنفيذ أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس بوتين قد وجه رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية وتطرق فيها إلى قضايا اجتماعية واقتصادية داخلية، وموقف روسيا إزاء الملفات الدولية.

المصدر: تليغرام

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