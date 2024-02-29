غالانت يبحث مع أوستن الحرب في غزة والتوتر على الحدود الشمالية

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن "إنجازات الجيش في تدمير أنفاق "حماس"، مؤكدا "أن تل أبيب لن تتسامح مع التهديد ضد المواطنين وانتهاك سيادتها".

وحسب وزارة الدفاع، أطلع الوزير غالانت نظيره على "الإنجاز الأخير الذي حققه الجيش الإسرائيلي في تدمير عشرات الكيلومترات من أنفاق حماس في غزة"، مؤكدا "تصميم المؤسسة الأمنية على مواصلة العمل حتى إزالة هذا التهديد، وتدمير كتائب حماس، والقضاء على قيادة حماس وإعادة الرهائن".

وفي مناقشة أزمة الرهائن، شدد غالانت على "أهمية القيادة الأمريكية والضغط الدولي للتوصل إلى إطار يتيح عودة الرهائن".

كما عرض الجانبان التطورات على الساحة الشمالية، حيث قدم غالانت تفاصيل الهجمات المستمرة التي يشنها "حزب الله" على المجتمعات الشمالية في إسرائيل، وقال: "لن تتسامح دولة إسرائيل مع التهديدات الموجهة ضد مواطنيها وانتهاكات سيادتها، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم".

وقال البنتاغون إن أوستن ناقش وغالانت من بين أمور أخرى، "الحاجة الملحة لمساعدات إنسانية إضافية للوصول إلى المواطنين الفلسطينيين، وضرورة تسهيل طرق جديدة للمساعدات إلى شمال غزة".

وأفاد بأن أوستن "سعى أيضا للحصول على تقييم غالانت لمفاوضات إطلاق سراح الرهائن، واتفق الاثنان على ضرورة إقرار ميزانية مساعدات الرئيس جو بايدن"، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس إسقاط المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة.

المصدر: RT