بولندا تدرس إغلاق حدودها مع أوكرانيا "مؤقتا" أمام البضائع

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن حكومته تدرس إغلاقا "مؤقتا" للحدود مع أوكرانيا أمام البضائع، وسط توترات بشأن الحبوب الأوكرانية المنخفضة الأسعار واحتجاجات المزارعين.

وقال توسك للصحفيين، يوم الأربعاء: "نحن نتحدث مع الجانب الأوكراني بشأن إغلاق مؤقت للحدود ووقف التجارة عموما".

وأضاف: "سأناقش هذا الأمر أيضا مع مزارعين بولنديين غدا. هذا الحل سيكون مؤقتا... وموجعا للطرفين".

وتابع توسك: "أنا مستعد لاتخاذ قرار حازم في ما يتعلق بالحدود مع أوكرانيا، بالتشاور مع كييف، حتى لا تكون هناك أي توترات غير ضرورية بين وارسو وكييف"، مضيفا: "لكن علينا إيجاد حل طويل الأمد".

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من جهته، قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا إن هذا الإجراء "لم يذكر خلال الساعات الأربع" من الاجتماع مع الوزراء البولنديين الأربعاء، لكنه كان متفائلا في إمكان توصل البلدين إلى حل لفتح الحدود.

وقال إن "الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في عام 2022 إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية، وخصوصا المنتجات الزراعية، ما وجه ضربة إلى المزارعين في عدد من البلدان الأوروبية وأثار احتجاجات بينهم.

ويغلق المزارعون البولنديون المعابر الحدودية مع أوكرانيا والطرق السريعة احتجاجا على ما يقولون إنه منافسة غير عادلة تشكلها بضائع تدخل السوق البولندية من أوكرانيا.

المصدر: فرانس برس