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توفي منهم اثنان.. ارتفاع عدد الجنود المصابين المشاركين في حرب غزة بفطريات قاتلة 30

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توفي منهم اثنان.. ارتفاع عدد الجنود المصابين المشاركين في حرب غزة بفطريات قاتلة 30
RT @idfonline
جنود إسرائيليون
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قالت هيئة البث الإسرائيلية فجر يوم الأربعاء إن عدد الجنود المصابين بفطريات قاتلة في قطاع غزة ارتفع إلى 30، مشيرة إلى وفاة اثنين منهم.

وفي 8 فبراير أكدت وسائل إعلام عبرية أن الفطريات القاتلة تنتشر بين جنود الجيش الإسرائيلي المشاركين في الحرب بقطاع غزة.

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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد صرحت بأن "الفطريات" في قطاع غزة ليست ظاهرة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن الجرحى الذين يأتون من القتال ويكون بعضهم مصابا بجروح كبيرة يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، مشيرة إلى أن الإصابات المتعددة الأنظمة من هذا النوع تضعف أيضا القدرة المناعية.

وأكدت أنها ظاهرة مألوفة في عالم الطب وتحدث حتى في حالات غير مرتبطة بإصابات عسكرية، وقد تؤدي الإصابات الخطيرة والمعقدة على الأرض إلى تلوث التربة.

وسبق أن أعلنت صحيفة "واينت" الإسرائيلية انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض في غزة، مع تفكك خدمات الرعاية الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام إسرائيلية

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