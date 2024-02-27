بوتين يعرب عن تقديره لمساهمات حركة "محبي روسيا"

تساهم حركة "محبي روسيا" بشكل فعال في التصدي لمحاولات الغرب الجماعي لتحقيق عزل روسيا، وتساعد في فضح الأكاذيب الدعائية، ونشر معلومات موضوعية عن روسيا في الخارج.

أعلن ذلك الرئيس فلاديمير بوتين في تحيته للمشاركين في المؤتمر الثاني للحركة الدولية "محبي روسيا"، وأضاف: "تساعد حركة محبي روسيا في دحض الافتراءات الدعائية المناهضة لروسيا في الخارج".

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وأشار الرئيس فلادينير بوتين إلى أن المؤتمر الثاني، ضم مئات المندوبين من أكثر من 130 دولة من جميع القارات. ووفقا للرئيس الروسي، مثل هذا التكوين التمثيلي للمشاركين، يوضح بوضوح أن هذه الحركة الاجتماعية الدولية تتطور بثقة وتزداد قوة، وتكتسب مؤيدين جدد.

وقال: "يساهم نشاطكم النبيل في صون وتعزيز التقاليد الجيدة للصداقة والاحترام المتبادل التي تربط الروس بالشعوب الأخرى، وتعاضد العالم الروسي، ونشر إنجازات ثقافتنا الوطنية وتوسيع وجودنا الإنساني على المسرح العالمي".

وأعرب الرئيس بوتين، عن ثقته بأن المشاركين سيعقدون خلال المؤتمر مناقشات بناءة وهادفة، وسيضعون مبادرات ومشاريع مشتركة جديدة واعدة، متمنيا لهم النجاح.

وتهدف الحركة الدولية "محبي روسيا"، لتوحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية والقارات، الذين "يجمعهم التعاطف مع روسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".

المصدر: نوفوستي