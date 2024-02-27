تركيا تعلن تحييد إحدى قياديات "حزب العمال الكردستاني" في القامشلي

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستخبارات التركية حيدت قيادية في "حزب العمال الكردستاني" في مدينة القامشلي السورية.

وحسب الوكالة التركية فإن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحيد الإرهابية أمينة سيد أحمد، القيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في مدينة القامشلي السورية".

يشار إلى أنه في أكتوبر 2019 أطلقت تركيا هجوما على شمال شرق سوريا حمل اسم "عملية نبع السلام" استهدفت فيها المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد أن بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من شمال شرق سوريا.

ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن العملية تهدف إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا.

المصدر: "الأناضول" + وكالات