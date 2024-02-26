حملة ترامب تهاجم بايدن على خلفية زيارته لتكساس

هاجمت حملة المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن، متهمة إياه بمحاولة "التهرب من المسؤولية" عن أكبر أزمة تدفق مهاجرين على الحدود مع المكسيك.

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولاين ليفيت، في تعليقها على زيارة بايدن لولاية تكساس، يوم الاثنين، إن "الأمريكيين يعرفون أنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن أسوأ أزمة للهجرة في التاريخ، وما أعقبه من أزمة الجريمة بين المهاجرين التي طالت كافة المجتمعات في بلادنا".

وأشارت إلى أنه "كانت أمام بايدن ثلاث سنوات لزيارة الحدود مع المكسيك ومعالجة الوضع الذي أدت إليه سياسته".

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وتابعت: "والآن ترسله إدارته إلى هناك في اليوم ذاته الذي تم الإعلان فيه عن جولة الرئيس ترامب، وذلك ليس لأنهم يريدون حل القضية بالفعل، بل لأنهم يعرفون أن بايدن يخسر بشكل فادح".

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن كلا من ترامب وبايدن يخططان لزيارة منطقة الحدود مع المكسيك في ولاية تكساس يوم 29 فبراير الجاري.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيزور مدينة براونسفيل، حيث سيلتقي أفراد حرس الحدود والأجهزة الأمنية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي