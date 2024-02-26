تمتد لمسافة 10 كيلومترات.. إسرائيل تعلن العثور على أنفاق تحت مستشفى وجامعة في غزة (صور+ فيديو)

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" إن الجيش عثر على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال قطاع غزة بجنوبه تمتد لمسافة حوالي 10 كيلومترات.

وأضاف أفيخاي أدرعي أن الأنفاق تمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء.

وذكر في التدوينة أن "قوات الفرقة 162 عثرت على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال القطاع بجنوبه، حيث حققت القوات السيطرة العملياتية على مسار الأنفاق، وبعد تفتيشه دمرت أجزاء واسعة من المنظومة".

وتابع قائلا: "منظومة الأنفاق تربط المستشفى التركي المتاخم للمخيمات الوسطى بمقر جامعة الإسراء، جنوبي مدينة غزة وتمتد حتى منطقة الزيتون".

وأفاد بأن "الحديث يدور عن منظومة تستخدمها ألوية عسكرية متعددة تابعة لحماس للتنقل في القطاع"، مشيرا إلى أن مسار الأنفاق يربط بين لواء الوسطى ولواء مدينة غزة منهما "كتائب النصيرات" و"صبرا والزيتون".

وأوضح أيضا أنه وفي مسار الأنفاق تم العثور على غرف للمكوث تشمل المراحيض، وغرف تخزين الوسائل القتالية والعتاد القتالي، ومنظومة فتحات أنفاق متشعبة وكذلك جثث تبقت في النفق.

#عاجل العثور على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال قطاع غزة بجنوبه تمتد لمسافة حوالي 10 كيلومترات وتمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء



⭕️قوات الفرقة 162 عثرت على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال القطاع بجنوبه. حيث حققت القوات السيطرة العملياتية على مسار الأنفاق، وبعد تفتيشه… pic.twitter.com/deQ2RBjKFk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 26, 2024

المصدر: وسائل إعلام عبرية