دعا لتحرير فلسطين.. وفاة جندي بالقوات الجوية الأمريكية أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

توفي الجندي بالقوات الجوية الأمريكية آرون بوشنيل متأثرا بإصاباته بعد أن أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وقبل وفاته دعا بوشنيل في تسجيل فيديو إلى "تحرير فلسطين" وقال إنه "لن يكون متواطئا في إبادة جماعية".

إقرأ المزيد

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" قال آرون بوشنيل البالغ من العمر 25 عاما والذي كان يرتدي الزي العسكري، في تسجيل مصور بثه على الهواء مباشرة عبر الإنترنت "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية".

وفي البث مباشر وصف حملة القمع الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية" وأكد أن ما يفعله ليس بنفس خطورة معاناة الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة أنه بعد ذلك سكب على نفسه سائلا وأضرم النار في جسده وهو يصرخ مرارا وتكرارا "فلسطين حرة".

وأكد متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية.

This is a humanity situation and sad situation also , This man is Aaron Bushnell he is a hero , I’m not encouraging with this action But I know he just want to communicate this message “#FreePalestine”

Rest in peace 🙏🏻🥺

I’m sad and i’m sorry for him but i’m so proud of him pic.twitter.com/b8frJnGG0U — AMANI YOUSEF ALENEZI (@AYiiix29) February 26, 2024

VIDEO OF LATE AARON BUSHNELL WHO PASSED AWAY



Aaron Bushnell, 25, has passed away.



Graphic footage shows the U.S Army soldier set himself on fire as a show of Solidarity with the Palestinian cause in front of the Israeli Embassy.



He shouted: "I will no longer be complicit in… pic.twitter.com/KP8UJBOb8w — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 26, 2024

Aaron Bushnell He put himself on fire outside Israeli Embassy#Aaron_Bushnell#IsraeliEmbassypic.twitter.com/flWVibC0YS — New world (@Newworl96328741) February 26, 2024

المصدر: وسائل إعلام أمريكية