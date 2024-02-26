رئيس وزراء بريطانيا ينتقد هجوم نائب على عمدة لندن وينفي أن يكون حزبه معاديا للمسلمين

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن أحد النواب المحافظين أخطأ عندما قال إن عمدة لندن يخضع لسيطرة الإسلاميين.

ويتعرض سوناك لضغوط من أجل إدانة الإسلاموفوبيا بعد تعليقات أدلى بها النائب، لي أندرسون.

وقد أوقف حزب المحافظين أندرسون عن العمل لقوله إن الإسلاميين "سيطروا على العمدة صادق خان، ومدينة لندن".

وقال سوناك إن هذه التعليقات غير مقبولة وخاطئة"، نافيا تسامح الحزب الحاكم مع أي تحيز ضد المسلمين.

بينما ذكر حزب العمال المعارض، الذي ينتمي إليه خان، إنه يتعين على المحافظين اتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة هذا التحيز.

المصدر: AP