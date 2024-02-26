المزارعون الهنود على جراراتهم إلى العاصمة حاملين مطالبهم للحكومة (فيديو+صور)

انطلق مزارعون هنود على جراراتهم وغيرها من الآليات الزراعية نحو العاصمة في مسيرة احتجاجية ضد السياسات الزراعية في البلاد، حاملين معهم جملة من المطالب إلى المعنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو أرتالا طويلة من العربات والجرارات تسير على الطريق وذلك بعد احتجاجات مستمرة طوال الأسبوعين الماضيين.

ويحمل المزارعون المحتجون إلى السلطات مطالبهم بضمان شراء المحاصيل الزراعية التي ينتجونها وبسعر معلن عنه بصورة مسبقة، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب عليهم، وشطب القروض، والانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

ويبدو أن الفلاحين الهنود يسيرون على خطى زملائهم في بعض الدول الأوروبية التي تشهد منذ أسابيع عديدة احتجاجات واسعة ضد سياسات الحكومات هناك.

المصدر: RT