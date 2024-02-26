 
مباشر

المزارعون الهنود على جراراتهم إلى العاصمة حاملين مطالبهم للحكومة (فيديو+صور)

أخبار العالم

المزارعون الهنود على جراراتهم إلى العاصمة حاملين مطالبهم للحكومة (فيديو+صور)
المزارعون الهنود في الطريق إلى العاصمة يحملون مطالبهم للحكومة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1si

انطلق مزارعون هنود على جراراتهم وغيرها من الآليات الزراعية نحو العاصمة في مسيرة احتجاجية ضد السياسات الزراعية في البلاد، حاملين معهم جملة من المطالب إلى المعنيين.

وأظهرت مقاطع فيديو أرتالا طويلة من العربات والجرارات تسير على الطريق وذلك بعد احتجاجات مستمرة طوال الأسبوعين الماضيين.

ويحمل المزارعون المحتجون إلى السلطات مطالبهم بضمان شراء المحاصيل الزراعية التي ينتجونها وبسعر معلن عنه بصورة مسبقة، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب عليهم، وشطب القروض، والانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

ويبدو أن الفلاحين الهنود يسيرون على خطى زملائهم في بعض الدول الأوروبية التي تشهد منذ أسابيع عديدة احتجاجات واسعة ضد سياسات الحكومات هناك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا