الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود بجروح خطيرة خلال القتال في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن خمسة جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال أمس الأحد، في الأجزاء الشمالية والجنوبية من قطاع غزة.

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وأصيب ثلاثة منهم، (واحد من وحدة الاستطلاع في لواء المظليين، وواحد من وحدة ياهالوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية، وضابط مظلي)، في جنوب غزة، كما أصيب جنديان من الكتيبة 601 التابعة لسلاح الهندسة القتالية في معركة شمال غزة.

وقال الجيش إنهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حصيلة إجمالية بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر 580 جنديا بينهم 240 منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر، فيما عدد المصابين وصل إلى 2,966، منهم 456 إصابة بحالة صعبة.

ودخلت الحرب في غزة الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف، في وقت قدم الجيش الإسرائيلي إلى المجلس الحربي خطته لإجلاء المدنيين من رفح قبيل عملية عسكرية مرتقبة.

المصدر: RT