المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس" متجذرة بين المدنيين في غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن حركة" حماس" متجذرة بعمق بين المدنيين في غزة وقد "قامت عمدا ببناء بنيتها التحتية في المناطق المدنية في جميع أنحاء القطاع".

في مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كتب هغاري أنه "بعد أربعة أشهر من الغزو البري في غزة، وجدت قوات الدفاع الإسرائيلية أن حماس قامت بشكل منهجي بترسيخ بنيتها التحتية الإرهابية داخل وتحت المناطق المدنية في غزة كجزء من خطتها الإنسانية... استراتيجية الدرع وتعمل في المناطق المدنية والمناطق الإنسانية لشن الهجمات".

وادعى أن "قوات الجيش الإسرائيلي اكتشفت أن معظم المنازل في غزة بها أنفاق إرهابية تحتها أو مخابئ للأسلحة بداخلها، وأن حماس استخدمت غالبية المدارس والمساجد والمستشفيات والمؤسسات الدولية في عملياتها العسكرية"، مشيرا إلى أن "حماس، التي تحكم غزة منذ 16 عاما، أجبرت سكان القطاع على البقاء في مناطق القتال النشطة من خلال عرقلة محاولاتهم للابتعاد عن طريق الأذى. عندما يتمكن المدنيون من الوصول إلى المناطق الأكثر أمانا التي نرشدهم إليها، تنتقل حماس بعد ذلك إلى تلك المناطق، وتحول المناطق الإنسانية إلى مناطق انطلاق لمزيد من الهجمات".

وأضاف: "يتضمن أسلوب عمل الحركة أيضا إصدار تعليمات للإرهابيين بارتداء ملابس مدنية وشن حرب من داخل المستشفيات وتحتها لاستغلال القانون الدولي والتعاطف العام كدرع لأنشطتهم العسكرية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"