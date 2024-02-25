البيت الأبيض يقر بقدرة الاقتصاد الروسي على كسر الضغوط الغربية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن الاقتصاد الروسي أبدى مقاومة أمام الضغوط الغربية، التي تحتاج إلى مواصلة فرض العقوبات ومراقبة تنفيذها لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأضاف ساليفان خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "صحيح أن الاقتصاد الروسي أثبت مرونته، وتبين أن قدراته العسكرية قوية. ولهذا يتعين علينا مواصلة إلحاق الضرر به".

وتابع: "علينا أن نتعامل مع روسيا بلا هوادة. ونعتقد أنه يمكننا، خطوة بخطوة، تقليل قدراتها على شن الحروب وتهديد جيرانها، هذا ما نخطط له".

وكشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن حزمة جديدة كبيرة من العقوبات ضد روسيا وتستهدف 500 شركة وأفرادا.

وتؤكد روسيا أنها تستطيع احتمال ضغوط العقوبات التي يفرضها الغرب منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

في الدول الغربية نفسها، صدرت تصريحات مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها إنما هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: ريا نوفوستي