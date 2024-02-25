"لا نهاية لها في الأفق".. البابا فرنسيس يدعو لتسوية أزمة أوكرانيا عبر "العودة إلى الإنسانية"

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى التوصل لحل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا يفضي إلى سلام عادل ودائم غداة الذكرى السنوية الثانية لبدء الأزمة.

جاء ذلك في رسالة البابا الأسبوعية التي ألقاها رغم أنه ألغى لقاءاته في اليوم السابق بسبب وعكة صحية.

وظهر فرنسيس البالغ من العمر 87 عاما، كعادته أمام نافذة القصر الرسولي، وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقال في إشارة إلى أزمة أوكرانيا: "الكثير من الضحايا والجرحى والدمار والألم والدموع في فترة باتت طويلة للغاية ولا تلوح نهايتها في الأفق".

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ووصف ما يحدث في أوكرانيا بأنه "حرب لا تدمر تلك المنطقة من أوروبا فحسب، بل تطلق العنان لموجة عالمية من الخوف والكراهية".

وأضاف "أدعو إلى البحث عن القليل من الإنسانية التي تسمح لنا بخلق الظروف لإيجاد حل دبلوماسي يؤسس لسلام دائم وعادل".

ودعا بابا الفاتيكان أيضا للصلاة "من أجل فلسطين ومن أجل إسرائيل ومن أجل العديد من الشعوب التي تمزقها الحرب".

وأعرب فرنسيس عن قلقه إزاء تزايد أعمال العنف في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتطرق أيضا إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تسببت بها موجة برد شديدة ضربت منغوليا، مشيرا إلى أن قضية تغير المناخ تمثل "مشكلة اجتماعية عالمية".

المصدر: إنباء الفاتيكان