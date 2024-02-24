إحداها مصادرة الأصول الروسية.. الأولويات الخمس لـ "أصدقاء أوكرانيا"  

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في مقال مشترك لصحيفة "صن"، مصادرة الأصول الروسية المجمدة بأنها إحدى أولويات حلفاء كييف.

وجاء في المقال الذي كتبه وزير الخارجية البريطاني: إليكم خمس أولويات لدى جميع أصدقاء أوكرانيا. أولا، التمويل، ثانيا، المعدات العسكرية والذخيرة، ثالثا، التدريب، رابعا، مكافحة التهرب من العقوبات، وأخيرا، مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وذكرت صحيفة بوليتيكو يوم الجمعة نقلا عن مصادر أن زعماء مجموعة السبع لا يخططون بعد لاتخاذ إجراءات للبدء باستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، لأن الاتحاد الأوروبي لم يدعم هذه الفكرة بشكل كامل بعد. وقال أحد دبلوماسيي المجموعة إن مسألة استخدام الأصول معقدة والنظر فيها ما زال في بداياته.

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وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير 2022؛ ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي البالغة نحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريبا، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول لأغراض مختلفة.

في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وذكر الكرملين أن اتخاذ قرارات كهذه سيكون انتهاكا جديدا يضاف لسلسلة انتهاكات قواعد وأعراف القانون الدولي.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.

المصدر: نوفوستي