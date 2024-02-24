الرئيسان المصري والإرتيري يبحثان في القاهرة الأوضاع الإقليمية (صور)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، نظيره الإرتيري الرئيس أسياس أفورقي، وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة البحر الأحمر وقطاع غزة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار د. أحمد فهمي، أن المباحثات بين الرئيسين تضمنت تأكيد الجانبين على مواصلة تطوير العلاقات بما يحقق نقلة في مستوى التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد لتوفير ظروف انسانية مواتية بشكل كامل ومستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وتباحث الرئيسان كذلك بشأن التطورات التي يشهدها القرن الأفريقي، حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض كافة الاجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة، كما تم التطرق إلى الأوضاع في السودان وتم تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار، بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق، ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

RT

RT

المصدر: RT