NORAD تعلن عن اعتراض منطاد فوق ولاية يوتا الأمريكية

أفادت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD)، بأن قواتها اعترضت منطادا حلق على ارتفاع عال فوق ولاية يوتا، دون تشكيل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن القيادة قولها: "بالتعاون الوثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، رصدت NORAD تحليق منطاد صغير على ارتفاع 43-45 ألف قدم (13.1-13.7 كلم). وقامت مقاتلات تابعة للقيادة باعتراض المنطاد، وتبين أنه غير قادر على المناورة ولا يشكل تهديدا للأمن القومي".

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وجرت الإشارة إلى أن NORAD ستواصل مراقبة هذا الجسم الطائر، وستبقى على اتصال وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية لضمان سلامة التحليقات الجوية في المنطقة.

وفي فبراير عام 2023، أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا فوق المحيط الأطلسي، كان قد عبر في السابق الجزء البري للولايات المتحدة بأكمله.

واتهم الجيش الأمريكي الصين باستخدام المنطاد لجمع معلومات استخباراتية، وهو ما نفته بكين جملة وتفصيلا، وشددت على أنه منطاد مدني للأرصاد الجوية.

المصدر: تاس