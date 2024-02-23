وصف بالأضخم في تاريخ المدينة.. تجدد اندلاع الحرائق في مبنى سكني شاهق في فالنسيا الإسبانية

أفادت صحيفة Levante باندلاع حريق مرة أخرى في المبنى الشاهق الذي شبت فيه الحرائق أمس في مدينة فالنسيا بإسبانيا.

وقالت الصحيفة: "اندلع الحريق مرة أخرى في الجزء الخلفي من المبنى واشتعلت النيران من جديد".

وأفادت الصحيفة الإسبانية نفسها في وقت سابق نقلا عن خدمات الطوارئ بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وفُقد 20 آخرون في الحريق الذي يعتبر الأكبر في تاريخ فالنسيا.

وشب الحريق في المبنى المكون من 14 طابقا في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه استمر في الانتشار حتى اجتاح المبنى بأكمله.

المصدر: نوفوستي